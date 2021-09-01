На ремонт школ и обновление школьных столовых выделят 1 млрд грн

Кабинет министров Украины выделяет 1 миллиард гривен на ремонт школ и обновление материально-технической базы школьных столовых, сообщает Сегодня.

"Правительство одобрило распределение 1 миллиарда гривен субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов", – написал премьер-министр в своем Telegram-канале.

Он отметил, что программой предусмотрен капитальный ремонт школ, а также обновление материально-технической базы столовых учебных заведений.