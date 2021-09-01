Пользователям старых ПК запретили устанавливать Windows 11

После раскрытия даты релиза Windows 11 Microsoft начала предупреждать пользователей старых компьютеров о невозможности установить на них новое ПО, сообщает Лента.Ру.

Тем самым компания сообщает, что пользователям бета-версии ОС запрещено инсталлировать на свои ПК полноценную версию операционной системы.

Ранние сборки новой ОС можно было установить даже на не отвечающие требованиям компьютеры. По словам авторов, многие пользователи надеялись, что лазейка в программе предварительной оценки Windows позволит им перейти на RTM-версию Windows 11 без необходимости покупать новый компьютер или обновлять старое оборудование.

Столкнувшиеся с проблемой пользователи увидели на своих девайсах сообщение следующего содержания: «Ваш компьютер не соответствует минимальным требованиям к оборудованию для Windows 11. Также ваше устройство не соответствует требованиям для участия в программе предварительной оценки». В качестве альтернативы участникам программы бета-тестирования рекомендовали вернуться обратно на Windows 10.