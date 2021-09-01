Lotus анонсировал несколько новых моделей: все электрические

Кроме того, технологическое подразделение британского бренда перенесут в Китай, а в городе Ухань откроется новый автозавод Lotus, сообщает 24 Канал.

Подконтрольная китайскому холдингу Geely британская марка Lotus полностью обновляется и намерена войти в следующее десятилетие с целым семейством новых машин, исключительно электрическим.

В 2022 году Lotus представит внедорожник Е-класса под кодовым названием Type 132. За ним, в 2023 году, дебютирует четырехдверное купе Е-класса, обозначенное Type 133. На 2025 год запланировано раскрытие еще одного внедорожника сегмента D, который существует под кодовым названием Type 134. Под индексом Type 135 разрабатывается абсолютно новый электрический спортивный автомобиль, который присоединится к линейке в 2026 году.

Новые модели присоединятся к электрического гиперкара Evija и спортивного купе Emira – последнего автомобиля от Lotus с бензиновым двигателем. "Эвия" и ”Эмира" будут выпускаться в английском Хетеле, тогда как электрокары нового поколения будут строить на мощностях китайского предприятия в Ухане.

Источник: Lotus