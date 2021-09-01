Заявление в ЗАГС теперь можно подавать через "Дію"

Украинцы теперь могут подать документы для регистрации брака на портале "Дія" - через приложение также можно будет оплатить административный сбор, сообщает Экономическая правда.

Об этом по итогам заседания правительства написал в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"В Украине появилась возможность регистрации актов гражданского состояния онлайн. Подать документы о намерении жениться или оплатить административный сбор за эту услугу теперь можно будет через портал "Дія".