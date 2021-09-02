Как объяснить первокласснику правила дорожного движения

Начало учебного года для многих родителей волнующая пора еще и потому, что ребенка приходится выпускать в большой мир дорожного движения, сообщает 24 Канал.

Даже если все возможные маршруты малыша согласованы со взрослыми и отработаны во время совместных прогулок, ребенок должен быть готов к самостоятельным походам по родному городу. Поэтому советуем провести с ребенком некий ликбез – ликвидацию дорожной неграмотности, растолковав основные принципы дорожного движения и соблюдение им правил безопасности.

Не последний вопрос для безопасности – с кем ребенок ходит в школу и обратно. Компания несдержанных сверстников часто провоцирует к нежелательным поступкам

Что надо объяснить

Любой транспорт не может остановиться мгновенно – что есть тормозной путь, на котором может оказаться в том числе и он. Поэтому нельзя выходить на дорогу вплотную перед движущимся транспортом;

Водитель не всегда видит пешехода. Особенно трудно заметить человека, который появляется на дороге перед машиной (мотоциклом) врасплох – из-за того, что человек бежит, вдруг выходит из-за припаркованного транспорта, пересекает дорогу там, где не разрешено. Поэтому выходить на дорогу можно лишь тогда, когда есть уверенность, что водитель тебя вовремя увидит;

Что пешеход так же может не увидеть приближающийся к нему транспорт. Надо не спешить и перед выходом на проезжую часть очень внимательно смотреть вокруг.

Что водители любого транспорта могут нарушать Правила и угрожать людям, которые Правил придерживаются: ехать на красный светофор и против направления движения, превышать скорость, не пропускать людей не переходе и тому подобное. Поэтому перед какими-то действиями всегда надо лично убедиться, что опасности нет ни в одном из направлений.

Никаких игр и развлечений на дороге - это должно стать непреложным правилом для вашего ребенка

Объяснять эти элементарные для нас истины лучше не на пальцах, а на практике – гуляя по городским улицам, где обычно достаточно дорожных ситуаций и с положительными, и отрицательными примерами.

Что запретить

Кроме вышеупомянутой общетеоретической подготовки ребенку надо дать несколько конкретных наставлений с запретом определенных действий. Не делайте этот перечень большим, чтобы не запутать малыша.

Ребенок должен запомнить, что нельзя:

Переходить улицу вне специально назначенных мест;

Делать “как все”, не убедившись в опасности лично;

Даже на пешеходном переходе и на светофоре выходить на дорогу, не убедившись, что транспорт остановился и пропускает людей;

Ездить на любом “детском” транспорте (гироскутере, самокате, велосипеде) по проезжей части.

Сознательные родители должны строго соблюдать ПДД в присутствии своих и чужих детей: ничто так не воспитывает, как хороший пример

Понятно, что кроме Правил дорожного движения ребенка надо научить общим правилам опасности: не садиться в чужое авто, не подсаживаться на скутер или самокат к недисциплинированным друзьям, не начинать разговоров с незнакомцами на улице и тому подобное. Но не надо смешивать обучение по ПДД и изучение правил общей безопасности, эти уроки надо разнести во времени, чтобы не перегрузить сознание малыша.

Рекомендация:

Наставляя ребенка на соблюдение правил безопасности на дороге, не пугайте малыша угрозами, а старайтесь, чтобы он сам понял суть опасности и пути ее избежания. Нюанс в том, что рано или поздно маленькому гражданину все равно придется становиться полноправным участником дорожного движения, а запуганному с детства человеку, даже во взрослом возрасте, освоиться на дороге будет в разы труднее.