Байден воодушевлен предстоящей встречей с Зеленским

Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении американского лидера в Twitter.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины" , — написал Байден.

I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America’s commitment to Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations. — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

Напомним, встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдет 1 сентября. Она состоится в 14:00 (по местному времени) в Овальном кабинете Белого дома.