Байден воодушевлен предстоящей встречей с Зеленским
Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении американского лидера в Twitter.
"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", — написал Байден.
Напомним, встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдет 1 сентября. Она состоится в 14:00 (по местному времени) в Овальном кабинете Белого дома.