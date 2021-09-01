Прототип немецкой многоразовой ракеты взорвался на испытаниях

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg провела испытания своей ракеты RFA One. В ходе теста прототип первой ступени прошел криогенные испытания под давлением и взорвался, сообщает УНИАН.

Компания показала видео испытаний со взрывом. Прототип заправили криогенным азотом и подвергали давлению, чтобы выяснить, какую нагрузку может выдержать конструкция.

В самой RFA пояснили, что нельзя "приготовить омлет, не разбив яиц", и считают испытания успешными. Прототип показал достаточный запас прочности.

Первый полноценный пуск RFA One намечен на конец 2022 года. Компания стремится создать экономичную ракету для отправки в космос небольших грузов. Первая ступень должна быть многоразовой, в ней реализована парашютная схема посадки.

— Rocket Factory Augsburg (@rfa_space) August 27, 2021

Ранее китайская аэрокосмичеcкая компания Deep Blue Aerospace провела тестовый пуск прототипа ступени ракеты Nebula-M. Аппарат поднялся на высоту около 10 метров, а затем совершил мягкую посадку.

На сегодня коммерческое использование ракет с многоразовыми ступенями освоила лишь компания SpaceX Илона Маска. Ее ракеты Falcon уже несколько лет используются для доставки грузов на орбиту.

SpaceX использует свои ракеты для создания собственной спутниковой сети Starlink, а также разрабатывает тяжелую ракету Starship для освоения дальнего космоса.