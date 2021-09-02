Нацполиция заказала 100 кроссоверов Kia

Национальная полиция заказала большую партию кроссоверов Киа, сообщает 368.media.

Полиция заказала у ООО "Промавтотехсервис" автомобили на сумму 52,30 млн гривен. В обоих лотах “Промавтотехсервис” практически не предложил скидки. На тендере компания встретилась с ООО “Корея Моторс”, который является официальным дилером автомобилей марки KIA в Украине. Об этом свидетельствуют данные на портале ProZorro.

Полиция заказала 100 кроссоверов белого цвета на базе автомобилей Kia Sportage с бензиновым двигателем объемом 1 591 куб см. Половина автомобилей стоят 498 тыс. грн за штуку, еще полсотни – 548 тыс. грн. Разница заключается в специальном оборудовании: половина автомобилей будут укомплектованы светодиодными панелями-балками Ultra Slim сине-красного цвета и громкоговорителями, а также в машинах будет установлена радиостанция Motorola Solutions.

Также заказчик должен нанести на автомобили специальную маркировку Нацполиции. Другая часть автомобилей не будет иметь этого спецоборудования – вместо светодиодных балок авто будут укомплектованы только сигнальным светодиодным маячком синего цвета.

На официальном сайте марки KIA авто KIA Sportage в зависимости от комплектации – Classic или Сomfort стоят от 550 тыс. гривен до 614 тыс. грн, то есть дороже цены “Промавтотехсервиса”.