В Нигерии боевики похитили из школы более 100 детей

Вооруженные мужчины похитили более 100 детей и нескольких учителей из школы в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает Лента.Ру.

По словам очевидцев происшествия, преступники напали на образовательное учреждение в ходе занятий. Отмечается, что губернатор штата Замфара Белло Матавалле распорядился временно закрыть все начальные и средние школы в регионе. В 13 районах штата ввели комендантский час и ограничения на передвижение в ночное время.

В Нигерии регулярно происходят случаи похищения детей боевиками с целью получения выкупа. Так, в начале июля группа вооруженных людей напала на школу-интернат в расположенном на северо-западе Нигерии штате Кадуна. Злоумышленники похитили 140 учеников. До этого сообщалось о похищении 200 несовершеннолетних в городе Тегина, штат Нигер. Всего с начала года были похищены более 1000 детей.