Смартфоны Pixel массово выходят из строя

В течение нескольких месяцев пользователи смартфонов Google Pixel 3 жалуются на распространенную проблему. Смартфоны Pixel 3 и 3 XL страдают от ошибки EDL Mode, которая блокирует устройство, после которой устройством невозможно пользовать, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет AndroidPolice﻿.

На сегодняшний день нет четкого решения этой проблемы, по крайней мере, такого, которое доступно даже опытным пользователям.

Некоторые владельцы Pixel 3 сообщают о полном отключении смартфона после обновлений операционной системы. Другие пользователи сообщают, что блокировка возникает без видимых причин. Проблема по большей части возникает у тех, кто обновил устройства до Android 11.

Смартфоны можно заряжать, несмотря на нефункциональный экран, при этом компьютер видит устройство, если подключить Pixel 3 через кабель. Гаджет находится в режиме аварийной загрузки (EDL), который позволяет выполнять восстановление и сброс данных.

Однако после перезагрузки устройство снова уходит в режим EDL. Владельцы Pixel 4 XL ранее сталкивались с похожей проблемой. Тогда компании Google пришлось продлить гарантию устройства еще на один год.