В Польше разоблачили угонщиков авто: среди задержанных украинцы

Полиция польского города Катовице вместе с антитеррористическим подразделением и пограничниками задержали шестерых членов польско-украинской банды угонщиков автомобилей и мотоциклов, сообщает УНИАН.

По данным правоохранителей, банда действовала с 2020 года. Кроме угонов, злоумышленники занимались покупкой краденых автомобилей и наркопреступностью.

Бандитов задерживали в нескольких городах Силезии и Малопольши. Полиция арестовала шестерых мужчин - трех граждан Украины и трех граждан Польши.

Во время обысков правоохранители изъяли у них, в частности, четыре мотоцикла и легковой автомобиль, а также автозапчасти стоимостью примерно 500 тысяч злотых.

Кроме того, у подозреваемых обнаружили электронные устройства, используемые для кражи транспортных средств, 56 000 злотых наличными, 1,5 кг амфетамина и 300 грамм марихуаны, а также оборудование для профессионального выращивания конопли.