Мендель 2.0: Никифоров разместил в соцсети нелепое фото

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров разместил несколько своих фотоснимков из Вашингтона, где он находится в составе официальной украинской делегации, сообщает Деловая столица.

Снимки выложены в профиле спикера главы государства в Instagram.

На фото Никифоров стоит на балконе здания, возможно отеля, с видом на Белый дом.

На одном из снимков Никифоров стоит с высунутым языком и повторяет популярную иллюзию туристов с памятниками. Он якобы "держит" за верхушку Монумент Вашингтона.

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instagram.com/sergii.nykyforov

Не все пользователи положительно оценили фотографию, намекнув на нелепое поведение, как для члена официальной делегации.

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