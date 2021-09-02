Семья Григория Решетника отпраздновала День знаний в Турции

Пока большинство украинских звездных родителей вели детей в школу, Григорий и Кристина Решетники ходили на пляж вместе с сыновьями. Семья телеведущего празднует День знаний 2021 в Турции, сообщает 24 Канал.

Еще в конце августа Григорий и Кристина Решетники вместе с сыновьями Иваном, Дмитрием и Александром отправились на отдых. Семья наслаждается теплым солнцем и морем в Турции. Первые дни учебы они так же проведут на курорте.

Кристина Решетник объяснила, что конец августа – начало сентября – единственный период, когда Григорий Решетник мог устроить отпуск. Поэтому вместо похода на линейку сыновья шоумена отдыхают на пляже.

По случаю праздника жена шоумена показала яркое фото с тремя детьми. Она позировала перед камерой в полосатом купальнике и изумрудном костюме, состоящем из рубашки оверсайз и шорт. Кристина Решетник дополнила образ очками и бежевой обувью.

Фото с инстаграма Григория Решетника

Григорий Решетник также поделился фото, на котором позировал на фоне пальм в футболке и шортах.

"Именно о таком 1 сентября я мечтал с 1 класса. Всех детей и родителей поздравляю с Днем знаний. Держимся, дорогие" , – написал ведущий под фото.