В Днепропетровский области распродают имущество шахты Ахметова

В Днепропетровской области продают сооружения и имущество шахты «Благодатная», которой владеет компания «ДТЭК» олигарха Рината Ахметова, сообщает Телеканал D1.

В марте этого года гендиректор объединения «ДТЭК Павлоградуголь» Сергей Воронин заявил о намерениях закрыть две из десяти шахт предприятия – имени Сташкова в Першотравенске и «Благодатную» в Павлограде. На портале «Prozorro.Продажі» уже появился аукцион по продаже сооружений и оборудования последней.

Победитель аукциона сможет получить в своё владение сооружения шахты «Благодатная» и её оборудование – конвейеры, электродвигатели, сигнализаторы, пускатели, автоматы, лебёдку, автоматический выключатель и козловой кран. Стартовая цена перечисленного составляет 14 миллионов 32 тысячи 876 гривен. Аукцион пройдёт уже завтра – 2 сентября.