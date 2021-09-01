Евросолидарность выиграла в Верховном Суде дело по иску Портнова

Партия «Европейская Солидарност» выиграла дело по иску Андрея Портнова о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении информации, сообщает НикВести.

Речь идет о заявлении фракции в Верховной Раде Украины 8-го созыва о передаче в управление Андрею Портнову телеканала «NewsOne».

Соответствующее решение Верховный Суд принял 18 августа 2021 года. Согласно документу, Андрею Портнову отказано в удовлетворении исковых требований, поскольку приведенное в заявлении фракции выражение « Передача украинского телеканала в руки беглеца, соратника Януковича, который подозревается в причастности к преступлениям против участников Революции Достоинства, оккупации Крыма и в государственной измене – ставит под угрозу национальную безопасность Украины, неотъемлемой частью которой является информационная безопасность » не содержит состава правонарушения, которое является основанием для удовлетворения исковых требований о защите чести и достоинства.

Кроме того, Верховный Суд взыскал с Андрея Портнова в пользу партии судебные расходы по делу.