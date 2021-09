В США родители останутся без работы

Родители маленьких детей в США могут остаться без работы — из-за дефицита педагогов в детских садах нет мест. Это ударит по рынку труда и затормозит его восстановление от коронавируса, сообщает Лента.Ру.

Из-за нехватки воспитателей дошкольные учреждения сокращают набор, и американцы, которые не смогли устроить своих детей, вынуждены остаться дома с детьми вместо того чтобы выйти на работу. Кроме того, с трудностями столкнутся работающие матери, карьера которых пострадала из-за закрытия детских садов и дистанционного школьного образования.

Ранее эксперты предсказывали бум на рынке труда в сентябре. Среди причин оживления — прекращение выплат пособий по безработице и возобновление очного обучения в школах.

Но центры дошкольного образования по всей стране сообщают о нехватке квалифицированных педагогов, из-за чего учреждения вынуждены принимать меньше детей и сокращать часы работы. Руководители детсадов сообщают, что из-за пандемии увольняется больше людей, а найти новых труднее.

Согласно опросу National Association for the Education of Young Children, 80 процентов воспитателей сообщили о нехватке кадров в июне-июле. Более трети респондентов думают о том, чтобы покинуть или закрыть свои центры в этом году.

И если раньше эта сфера была непривлекательной из-за маленьких зарплат и большой нагрузки, то сейчас ситуация дополнительно осложняется пандемией.

"Это не редкость в учреждениях по уходу за детьми, когда люди приходят на работу больными. Но с появлением коронавируса это стало неприемлемо для меня" , — рассказала бывшая воспитательница в детском центре при больнице Аманда Чанг.

Другой бывший педагог Меган Ахерн рассказала, что ее зарплаты не хватало на продукты, и женщина была вынуждена работать курьером после смены в детском саду.

Согласно данным Минтруда, в Соединенных штатах беспрецедентная нехватка рабочей силы. К 31 августа количество вакансий превысило 10 миллионов. Кризис на рынке труда вызван тем, что американцы не могут позволить себе платный уход за детьми, при этом пособие по безработице позволяет не работать. Кроме того, из-за коронавируса часть населения раньше вышла на пенсию или сменила профессию. Наконец, некоторые экономисты отмечают, что большая часть свободных вакансий ориентирована на низкоквалифицированный труд, заниматься которым готовы не так много людей.