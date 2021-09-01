Зеленский и Байден начали переговоры (трансляция) (Обновлено)

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский начали переговоры в Белом доме, на повестке дня - безопасность, в том числе энергетическая, и обновление стратегического партнерства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня - безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Благодарю президента США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО", - сообщил президент Зеленский в Twitter.

Починаємо важливі переговори з @JoeBiden. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую @POTUS за підтримку територіальної цілісності ???????? та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і @NATO. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимир Зеленским заявил о том, что партнерство между Киевом и Вашингтоном в будущем будет усиливаться.

"Мне приятно приветствовать президента Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме. В период празднования 30-летия Независимости Украины партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и будет становиться еще крепче", - заявил Байден во время переговоров с Зеленским .

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