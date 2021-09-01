Зеленский в Вашингтоне рассказал историю своей семьи
Президент Владимир Зеленский в рамках визита в США посетил Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне и рассказал историю своего деда, который прошел Вторую мировую войну, сообщает Деловая столица.
Глава государства ознакомился с деятельностью музея, который является официальным мемориалом США, посвященным трагедии Холокоста, и встретился там с лидерами еврейских организаций.
"Сегодняшний день в истории 1 сентября тоже особенный. 82 года назад, 1 сентября 1939 года, началась Вторая мировая война, известная своим последствиям, которые вызвали особая человеческая жестокость, точнее особая ненависть нечеловеческая, особая бессердечность, вызванная особым вирусом — он имеет очень краткое название: нацизм", — отметил Зеленский во время выступления в музее.
Президент подчеркнул, что нацизм принес много страданий, среди которых — смерть, голод, плен, сожженные города, остарбайтеры, концлагеря, а также трагедии Холокоста.
Он напомнил, что жертвами Холокоста в Европе стали не менее 6 млн евреев, среди них 1,5 млн, то есть каждый четвертый — из Украины.
"Нацизм проиграл. Непосредственно и навсегда", — подчеркнул Зеленский.
Он также рассказал историю своей семьи, когда во время Холокоста из четырех братьев живым остался только его дед, который в то время был на фронте.
"Он (дед, — "ДС") прошел Вторую мировую, сделал свой вклад в победу над нацизмом и через четыре года вернулся домой. Через два года у него родился сын, через 31 год у него родился внук, через 40 лет его внук стал президентом Украины и сейчас он стоит перед вами", — отметил Зеленский.