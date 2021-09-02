Легенда Формулы-1 объявил о завершении карьеры

Знаменитый финский пилот Кими Райкконен, который выступает за "Альфа Ромео", завершит карьеру в Формуле-1 после окончания сезона, сообщает УНИАН.

О своем решении Райкконен сообщил в Instagram.

Кими Райкконен / фото REUTERS

"Вот и все. Это будет мой последний сезон в "Формуле-1". Это решение я принял еще по ходу зимнего перерыва. Оно было непростым, но я решил, что после этого сезона для меня пришла пора попробовать что-то новое" , - написал Райкконен.

"Формула-1" для меня заканчивается, но я считаю, что в жизни есть гораздо больше интересных вещей, которые мне бы хотелось попробовать. Так что еще увидимся" , - добавил финн, а также поблагодарил семью, все свои гоночные команды и болельщиков.

Кими Райкконен: карьера