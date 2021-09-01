Итоги переговоров Зеленского и Байдена: опубликовано совместное заявление

Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства, которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран, которое было обнародовано в среду.

"Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века. Для того чтобы отметить повышенный статус нашего партнерства, министр иностранных дел Украины и Государственный секретарь США намерены утвердить новую Хартию на заседании КСП этой осенью в Вашингтоне", - говорится в документе.

Украина и Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе и прилагать все усилия для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", - говорится в документе.

США поддерживают право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО.

"Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО."

Кроме того, США остаются преданными помощи Украине в проведении реформ, которые продолжаются.

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и подтверждают полную поддержку международных усилий направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на Донбассе.

"Агрессия России, включая войну на востоке Украины и захват Крыма, унесла более 14 тыс. жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН", – сказано в документе.

Украина планирует реформировать судебную систему в соответствии с лучшими иностранными практиками, а также развивать созданную в стране независимую антикоррупционную инфраструктуру.

В связи с этим Украина подтверждает намерение немедленно избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками. Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив. Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника", - говорится в заявлении.

Украина и США рассматривают "Северный поток – 2" как угрозу для европейской энергетической безопасности.

"Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока – 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности", - сказано в заявлении.

Как отмечается, США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе, путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия.

Правительства Украины и США также договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов (EXIM) может увеличить сумму поддержки Украины до $3 млрд.

"Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, который может поддерживать будущие операции в определенных отраслях, в том числе несколько ключевых проектов, которые обсуждаются. Начальная сумма поддержки Экспортно-импортного банка (EXIM) Соединенных Штатов для этих потенциальных транзакций в размере 3 миллиарда долларов может быть увеличена по мере развития проектов в агробизнесе, инфраструктуре, климате и энергетике", - говорится в документе.

США намерены передать Украине дополнительные 12,8 млн. долларов, связанной с COVID-19 помощи в рамках закона "О плане спасения Америки".

"Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 миллиона долларов связанной с COVID-19 помощи в рамках закона "О плане спасения Америки", - говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Офиса президента.

США объявили о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности в объеме $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оружие.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пакете помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 миллиарда на поддержку украинской армии, включая $400 миллионов, которые были предоставлены Украине только в этом году".

Соединенные Штаты приветствуют прогресс, которого достигла Украина в процессе внедрения реформ в секторе обороны и безопасности, а также поддерживают план по реформированию Службы безопасности Украины, говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран.

"США приветствуют дальнейший прогресс Украины в реформировании секторов обороны и оборонной промышленности, в том числе принятия новой стратегии оборонной промышленности. Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями. США поддерживают план Украины по реформированию СБУ путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформированию служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических стремлений.