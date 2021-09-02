Ломаченко и Усика опустили в рейтингах WBA

Знаменитые украинские боксеры Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) потеряли свои места в обновленном топ-10 Всемирной боксерской организации (WBA), сообщает Обозреватель.

Составители рейтинга опустили наших соотечественников - Василия со второй позиции на третью, а Усика - со второй на четвертое.

Рейтинг легковесов:

Чемпион – Теофимо Лопес (США)

Роландо Ромеро (США) Мичел Ривера (Доминиканская Республика) Василий Ломаченко (Украина) Роман Андреев (Россия) Хорхе Линарес (Венесуэла) Хесреэль Корралес (Панама) Исаак Круз (Мексика) Фрэнк Мартин (США) Джованни Страфон (Мексика) Оливер Флорес (Никарагуа)

Рейтинг тяжеловесов:

Чемпион – Энтони Джошуа (Великобритания)