Ломаченко и Усика опустили в рейтингах WBA
Знаменитые украинские боксеры Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) потеряли свои места в обновленном топ-10 Всемирной боксерской организации (WBA), сообщает Обозреватель.
Составители рейтинга опустили наших соотечественников - Василия со второй позиции на третью, а Усика - со второй на четвертое.
Рейтинг легковесов:
Чемпион – Теофимо Лопес (США)
- Роландо Ромеро (США)
- Мичел Ривера (Доминиканская Республика)
- Василий Ломаченко (Украина)
- Роман Андреев (Россия)
- Хорхе Линарес (Венесуэла)
- Хесреэль Корралес (Панама)
- Исаак Круз (Мексика)
- Фрэнк Мартин (США)
- Джованни Страфон (Мексика)
- Оливер Флорес (Никарагуа)
Рейтинг тяжеловесов:
Чемпион – Энтони Джошуа (Великобритания)
- Даниель Дюбуа (Великобритания)
- Майкл Хантер (США)
- Роберт Хелениус (Финляндия)
- Александр Усик (Украина)
- Луис Ортис (Куба)
- Энди Руис (США)
- Марк Де Мори (Хорватия)
- Агит Кабайел (Германия)
- Адам Ковнацкий (Польша)
- Жан Кособуцкий (Казахстан)