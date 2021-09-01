Завод "Большевик" уйдет с молотка: названы условия приватизации

Во власти считают, что это новый этап в истории такого необычного объекта как завод. Об этом рассказал председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, сообщает Большой Киев.

По словам чиновника, сегодня, 1 сентября, Кабинет Министров Украины принял условия приватизации завода.

"Как говорится, теперь дело за малым (не очень) - найти вместе с представителем Big-4, KPMG Украина, инвесторов для этого актива. Возможно, кого-то из Швейцарии, потому что история же циклическая, не так ли?))", - уточнил Сенниченко.

Стартовая цена предприятия - 1,39 млрд грн. Дату аукциона комиссия определит в ближайшие дни.