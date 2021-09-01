В США учительница призвала учеников присягнуть на верность флагу ЛГБТ

В Калифорнии проводят расследование необычного инцидента: это призыв школьной учительницы к детям присягнуть на верность флагу ЛГБТ-сообщества, сообщает Nigroll.

Видео, на котором Кристин Питцен из округа Ньюпорт-Меса описывает данную ситуацию, стало вирусным в сети.

Teacher mocks the American Flag and suggests to students they can say the Pledge of Allegiance to the pride flag: pic.twitter.com/1QTS5xjPln — Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) August 27, 2021

Учительница рассказывает, что, согласно школьной традиции, во время третьего урока ученики встают и приносят клятву верности флагу США.

«Мой класс встал, но ученики не произнесли ни слова, так как в моем кабинете не было государственного флага», – отмечает Питцен и уточняет, что сняла его во время эпидемии «ковида», поскольку ей стало «стыдно за действия властей».

На вопрос одного из учеников, куда следует смотреть, когда произносишь клятву, Кристин ответила, что в аудитории есть флаг, которому можно присягнуть.

«Он обернулся и указал на флаг ЛГБТ», – говорит учительница.

Это видео вызвало крайне негативную реакцию в социальных сетях, в том числе со стороны бывшего исполняющего обязанности директора национальной разведки Рика Гренелла.

«Какой родитель позволит этой глупой женщине обучать своего ребенка? Почему родители отдают своих детей тому, кого они не знают? Я бы хотел поговорить с людьми, которые думают, что это хорошо», – написал Гренелл в комментарии к видео.

Власти округа Ньюпорт-Меса начали расследование.