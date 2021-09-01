Байден хочет снова посетить Киев

﻿Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден хочет побывать в Украине. Об этом американский лидер заявил во время встречи в Белом Доме с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Сегодня.

Байден высказал свое желание в самом начале переговоров в Белом Доме 1 сентября, передает американский телеканал Fox News.

"Я до сих пор помню возможность, которая у меня была для выступления в Верховной Раде несколько лет назад. И я с нетерпением жду возможности вернуться однажды и увидеть вас" , – сказал Байден.

Напомним, 8 декабря 2015 года в качестве вице-президента США Джо Байден выступил в Верховной Раде Украины. Тогда он заявил, что США не признавали и никогда не признают попытки России аннексировать Крым. Теперь уже в качестве лидера мировой державы Байден заявил, что США будут продолжать стоять вместе с Украиной против российской агрессии.