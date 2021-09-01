Блинкен поблагодарил Зеленского за помощь в эвакуации людей из Афганистана

Государственный секретарь США Энтони Блинкен присоединился к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским и поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана, сообщает Деловая столица.

Об том говорится в сообщении Блинкена в Twitter.

"Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане" , — подчеркнул госсекретарь.

It was a pleasure to join @POTUS' meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA. The U.S.-Ukrainian partnership is stronger than ever and we're committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 1, 2021

Напомним, Украина планирует продолжать эвакуацию граждан из Афганистана после 31 августа. Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.