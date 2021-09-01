Блинкен поблагодарил Зеленского за помощь в эвакуации людей из Афганистана
Государственный секретарь США Энтони Блинкен присоединился к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским и поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана, сообщает Деловая столица.
Об том говорится в сообщении Блинкена в Twitter.
"Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", — подчеркнул госсекретарь.
Напомним, Украина планирует продолжать эвакуацию граждан из Афганистана после 31 августа. Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.