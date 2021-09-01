Зеленский: гарантии энергетической безопасности - приоритет для Украины

Гарантии энергетической безопасности являются приоритетным вопросом для Украины, но эти гарантии пока будут разрабатываться, сообщает Украина 24.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, отвечая на вопрос телеканала.

"Есть некоторые гарантии, о которых говорил господин президент со мной лично. Он понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины. Но эти гарантии будут еще разрабатываться Мы с доверием относимся друг к другу, я имею в виду наши страны" , - сказал Зеленский.

По словам президента, он сказал своему американскому коллеге "очень открыто, что, несмотря ни на что, Украина будет бороться с этим энергетическим оружием".