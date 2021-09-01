Между талибами развернулась борьба за влияние в Афганистане

Лидеры разных ветвей движения "Талибан" ведут борьбу между собой, стремясь получить как можно большее влияние в будущем правительстве Афганистана, сообщает Интерфакс.

По данным газеты Hindustan Times одни из основных участников этого процесса - главари движения "Хаккани", которое считается одним из самых боеспособных в составе "Талибана", и мулла Мохаммад Якуб - сын основателя "Талибана" муллы Омара.

При этом верные мулле Якубу силы контролируют Кандагар, который считается оплотом движения в Афганистане, а сеть "Хаккани" удерживает под контролем Кабул.

"Существуют опасения, что в формируемом талибами правительстве появятся две группировки: проафганская, состоящая из людей из Кандагара, и пропакистанская - от сети "Хаккани"" , - пишет газета.

В движении "Талибан" существуют и иные разногласия, отмечается в статье. Так, мулла Якуб считает, что управлять Афганистаном должны те лидеры, которые до сих пор отвечали за боевые операции, а не те, которые занимались дипломатией. Противоположной позиции придерживается, в частности, сооснователь движения мулла Абдул Гани Барадар.

"Данные, поступающие из Кабула, свидетельствуют, что мулла Якуб открыто говорил, что те, кто жил в роскоши в Дохе, не могут диктовать условия тем, кто воевал против возглавляемых США оккупантов" , - пишет газета.

Барадар был как раз одним из главных участников переговорного процесса по Афганистану в Дохе.