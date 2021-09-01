ЮАР отказалась принять афганских беженцев

Власти Южно-Африканской Республики отказались временно размещать на своей территории беженцев из Афганистана, которые затем планировали отправиться в третью страну, говорится на сайте министерства иностранных дел ЮАР, сообщает РИА Новости.

Как следует из заявления, властям поступили просьбы принять афганских беженцев, которые сейчас находятся в Пакистане.

"Правительство ЮАР, к сожалению, не может удовлетворить эту просьбу" , - сообщили власти.

Как объяснило правительство, в стране уже находится значительное количество беженцев, которые получают государственную поддержку, в том числе бесплатное медицинское обслуживание.