Пострадавший при стрельбе в школе США скончался

Один школьник скончался от полученных в ходе стрельбы ран в средней школе Mount Tabor в американском городе Уинстон-Салем (штат Северная Каролина), учреждение закрыли, сообщает Известия.

«Начальник [полиции] Катрина Томпсон подтверждает смерть одного ученика в результате стрельбы в школе Mount Tabor» , — указывается в заявлении местной полиции в Twitter.

«Студент, убитый сегодня во время стрельбы в школе Mount Tabor, — Уильям Чавис Рейнард Миллер — младший. Наши мысли и молитвы с его семьей сегодня и в грядущие трудные дни» , — добавили в ведомстве.

Отмечается, что полицейские активно ищут подозреваемого. При этом у ведомства нет подтвержденной информации о каких-либо других выстрелах или травмах, но и Mount Tabor, и соседние школы также закрыты в качестве меры предосторожности, уточнили правоохранители.