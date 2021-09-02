Зеленский пообщался с журналистами после встречи с Байденом (Обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский вышел на брифинг и пообщался со СМИ, рассказав об итогах переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Зеленский подчеркнул, что не почувствовал негатива со стороны Байдена по отношению к Украине или власти в стране.

«Не знаю, произошла ли химия… Встреча была продуктивная, не постоянно в солнечной атмосфере, но такой… мужской разговор. От президента слышал только приятные слова, он понимает, что сложно» , — сказал президент.

Зеленский сообщил, что во время встречи много обсуждались темы Крыма и Донбасса. По его словам, он предложил Байдену варианты участия США в переговорах по завершению войны на востоке Украины.

«Говорили о Донбассе. Я говорил о форматах, мы заинтересованы в имплементации со стороны президента США формата мирного урегулирования. Я предложил какой-то формат президенту, до встречи мы об этом не говорили, и не присылали предложений» , — сообщил глава государства.

Итоговое соглашение после встречи Зеленский оценил позитивно. Он отметил также, что дополнительно будут подписаны около 20 соглашений. Также документы будут подписаны во время визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина.