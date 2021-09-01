Байден и Зеленский назвали главные темы беседы

Байден и Зеленский назвали главные темы беседы

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский прокомментировали результаты своей встречи в Белом доме, сообщает УНИАН.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Во время своей сегодняшней встречи с президентом Зеленским я подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией, нашего тесного сотрудничества по вопросам энергетической безопасности и наших общих демократических ценностей", - отметил Байден.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что было главным на встрече с Байденом.

"На встрече с Джо Байденом приоритет - вопросы безопасности. В частности, безопасность на Донбассе, в оккупированном Крыму, в Черноморско-Азовском регионе и энергетическая безопасность Украины и Европы. Передали президенту США список из почти 450 удерживаемых украинцев, чтобы вместе добиваться их освобождения", – написал он.

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