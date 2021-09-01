Байден и Зеленский назвали главные темы беседы

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский прокомментировали результаты своей встречи в Белом доме, сообщает УНИАН.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Во время своей сегодняшней встречи с президентом Зеленским я подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией, нашего тесного сотрудничества по вопросам энергетической безопасности и наших общих демократических ценностей" , - отметил Байден.

In my visit with President Zelenskyy today, I reaffirmed the United States' support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, our close cooperation on energy security, and our shared democratic values. pic.twitter.com/BJaxoJrXFh — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что было главным на встрече с Байденом.