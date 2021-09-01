Байден и Зеленский назвали главные темы беседы
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский прокомментировали результаты своей встречи в Белом доме, сообщает УНИАН.
Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
"Во время своей сегодняшней встречи с президентом Зеленским я подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией, нашего тесного сотрудничества по вопросам энергетической безопасности и наших общих демократических ценностей", - отметил Байден.
В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что было главным на встрече с Байденом.
"На встрече с Джо Байденом приоритет - вопросы безопасности. В частности, безопасность на Донбассе, в оккупированном Крыму, в Черноморско-Азовском регионе и энергетическая безопасность Украины и Европы. Передали президенту США список из почти 450 удерживаемых украинцев, чтобы вместе добиваться их освобождения", – написал он.