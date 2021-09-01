Оценена доля санкций США против стран-партнеров РФ

США вводят вторичные санкции в основном против слабых экономик, например, Ирана и Северной Кореи, однако несмотря на жесткую позицию Вашингтона, доля ограничений за сотрудничество с Россией составляет только пять процентов. Такую оценку дает Центр новой американской безопасности (CNAS), сообщает Лента.Ру.

Вторичные санкции налагаются на определенные компании и лица, которые нарушают законодательство Соединенных Штатов, первичные налагаются напрямую на тех, кто сотрудничает с США и нарушает их законодательные нормы. Таким образом, под вторичные санкции попадают и те, кто сотрудничает с людьми или организациями, попавшими под рестрикции. У них есть выбор, продолжить ли эти контакты ценой потери выгоды от связей с Америкой.

"Тогда как российские и китайские субъекты часто подвергаются санкциям за нарушение санкций против других стран, доля американских вторичных ограничений [введенных в отношении зарубежных лиц в рамках санкционных программ] против России и Китая остается умеренной" , — говорится в отчете CNAS.

68 процентов от общего числа санкций были введены за сотрудничество с Ираном, 22 процента — с Северной Кореей. Авторы доклада отмечают, что низкая частота введения ограничений против России и Китая обусловлена значимостью их экономик и вовлеченностью в международные процессы.