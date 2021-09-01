Кулеба оценил встречу Зеленского с Байденом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает первый визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон удачным, но отмечает, что впереди много работы в рамках подготовки обновленной Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, сообщает Зеркало недели.

«Вместо предусмотренного графиком часа, разговора президентов Украины и США продолжалась два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и госсекретаря Энтони Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства» , - написал он в Twitter.