Экономика Турции бьет рекорды подъема

Турецкая экономика резко выросла во втором квартале после сокращения в 2020 году в разгар пандемии коронавируса. Как утверждает Bloomberg, валовый внутренний продукт (ВВП) в годовом выражении увеличился на 21,7 процента — это рекордный показатель с 1999 года, сообщает Лента.Ру.

После публикации данных лира окрепла на 0,3 процента к доллару и достигла самого высокого уровня с 11 июня. Экономика, оцениваемая в 765 миллиардов долларов, превзошла большинство стран из «Большой двадцатки». Экспорт вырос на 59,9 процента, а импорт — на 19,2 процента. В прошлом году ВВП Турции упал на 10,4 процента из-за пандемии коронавируса.

Наибольший вклад в рост экономики внесли сектора услуг и промышленности, которые поднялись на 45,8 процента и на 43,4 процента за второй квартал в годовом выражении. На рекордный рост ВВП повлияло и повышение потребления домашних хозяйств, которое составляет приблизительно две третих экономики. Граждане стали на 22,9 процента активнее покупать товары в сравнении с 2020 годом.

Однако эксперты сомневаются в оптимистичном прогнозе для Турции. Аналитик из банка Garanti BBVA Альваро Ортис считает, что ключевая проблема страны состоит вовсе не в росте ВВП, а в неконтролируемой инфляции. В 2020 году Турция понизила процентные ставки и стимулировала население брать кредиты, чтобы повысить уровень потребления и вывести экономику из кризиса. Правительственные меры привели к ослаблению национальной валюты на 20 процентов и к росту стоимости товаров. Самая большая проблема, с которой сталкивается глава центрального банка Шахап Кавджиоглу, — это восстановление ценовой стабильности на фоне призывов президента Реджепа Эрдогана понизить ключевую ставку.