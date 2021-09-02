Инфекционист назвала две главные цели вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса COVID-19 имеет две главные цели. Первая цель прививки – защита определенной личности, то есть подготовка ее организма к встрече с вирусом, чтобы она вообще не заболела, или заболевание протекало в легкой форме и не привело к смерти, сообщает УНИАН.

Второй целью вакцинации является создание иммунологической прослойки, которая не позволит возбудителю беспрепятственно распространяться, рассказала профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца, заслуженная врач Украины Ольга Голубовская.

Инфекционист добавила, что против COVID-19 практически невозможно сформировать коллективный иммунитет.

"...Это было бы реально, если бы формировался стойкий пожизненный иммунитет. Однако... как естественная, так и поствакцинальная защита впоследствии ослабевают. Второй, более важный момент – мутации вируса. Постоянно появляются новые варианты, ускользающие от иммунитета, и этот процесс будет только нарастать" , – предупредила медик.

Голубовская добавила, что люди, получившие прививку от коронавируса, могут оставаться источником инфекции.