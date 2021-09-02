В РФ полностью ликвидировали фонд Навального

Созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией прекратил существование. ФБК был ликвидирован 31 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом свидетельствуют данные российского оппозиционного издания "Медуза" со сылкой на сайт Федеральной налоговой службы России.

Бывший директор ФБК Иван Жданов заявил, что в связи с ликвидацией организации подал заявление на имя министра юстиции Константина Чуйченко об исключении ее из списка "иностранных агентов" (это предусмотрено российским законодательством).

ФБК и другие организации, связанные с Навальным, были признаны "экстремистскими" по жалобе московской прокуратуры 9 июня, решение выносил Мосгорсуд. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как некоторые материалы были засекречены. Жалобу на решение Мосгорсуда апелляционная инстанция отклонила 4 августа.