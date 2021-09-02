СБУ ликвидировала схему таможенников по переправке грузовиков

Служба безопасности Украины блокировала деятельность группы сотрудников таможни, которые незаконно ввозили грузовики на Ривненщину, сообщает Цензор.НЕТ.

Как утверждают в СБУ "Схему" организовали сотрудники таможенных постов "Ривне" и "Дубно" вместе с представителями таможенно-брокерских структур.

"Представители коммерческих структур подавали в таможенные органы документы, содержащие недостоверные сведения относительно их даты производства и первой регистрации авто, с целью уменьшения коэффициента акцизного сбора в 40 и более раз и, как следствие, объема налога на добавленную стоимость" , - сказано в сообщении СБУ.

Таможенники, в свою очередь, "не замечали" нарушений.﻿ По данным СБУ, за 2018-2020 гг. таким образом оформили более 300 грузовых автомобилей. Государству нанесен ущерб в более чем 15 млн грн.

1 сентября на таможне провели обыски, изъяли документы и оргтехнику. Дело расследуют по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.