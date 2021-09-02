СБУ ликвидировала схему таможенников по переправке грузовиков

СБУ ликвидировала схему таможенников по переправке грузовиков

Служба безопасности Украины блокировала деятельность группы сотрудников таможни, которые незаконно ввозили грузовики на Ривненщину, сообщает Цензор.НЕТ.

Как утверждают в СБУ "Схему" организовали сотрудники таможенных постов "Ривне" и "Дубно" вместе с представителями таможенно-брокерских структур.

"Представители коммерческих структур подавали в таможенные органы документы, содержащие недостоверные сведения относительно их даты производства и первой регистрации авто, с целью уменьшения коэффициента акцизного сбора в 40 и более раз и, как следствие, объема налога на добавленную стоимость", - сказано в сообщении СБУ.

Таможенники, в свою очередь, "не замечали" нарушений.﻿ По данным СБУ, за 2018-2020 гг. таким образом оформили более 300 грузовых автомобилей. Государству нанесен ущерб в более чем 15 млн грн.

1 сентября на таможне провели обыски, изъяли документы и оргтехнику. Дело расследуют по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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