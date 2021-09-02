ЕС после Афганистана должен укрепить отношения с соседями - Мишель

События в Афганистане показали, что среди наибольших вызовов, которые стоят перед Евросоюзом, — обретение стратегической автономии и укрепление международного влияния, составляющей которых является усиление взаимоотношений с соседними странами.﻿ Такое мнение в среду во время выступления на стратегическом форуме в городе Блед, которое было организовано под эгидой Словенского председательства ЕС, выразил Президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ.

«Влияние Европы будет нашим самым большим вызовом в последующие годы - Афганистан предложил нам жесткую демонстрацию этого. Может ли Европа как глобальная экономическая и демократическая сила мириться с ситуацией, в которой мы не способны обеспечить эвакуацию наших беспомощных граждан и для всех, кто оказался в опасности, потому что помогал нам? Не нужно других подобных геополитических событий, чтобы понять - ЕС должен стремиться к большей автономии в принятии решений и к большей способности действовать в мире» , - сказал Президент Евросовета.

Он заметил, что Евросоюз обязан защитить своих граждан, свои интересы и ценности, распространять основанный на правилах международный порядок. При этом ЕС не должен игнорировать стратегические тенденции мира - он стремится стать более сильным и влиятельным именно потому, что сильные альянсы должны состоять из сильных союзников.

«Мир стал более взаимозависимым. Тогда как взаимозависимость является хорошим явлением, зависимость таковой не является. Работа над нашей Европейской стратегической автономией для овладения большим влиянием требует усилий в трех направлениях. Первое - это развитие нашей экономической силы. Второе - мы должны усилить наше соседство... В конце концов, мы должны принять во внимание новую стадию в развитии возможностей безопасности и обороны, особенно учитывая кризис в Афганистане» , - подчеркнул Президент Европейского Совета.

Говоря о развитии Европейского соседства, Мишель назвал приоритетными направлениями интеграцию стран Западных Балкан, развитие Восточного партнерства и построение прочного альянса с Африкой. Ключом к этому должно стать взаимное объединение, которое определяется не только совместными сетями или инфраструктурой, но и широким перечнем инициатив и политик, которые сближают народы и общества.