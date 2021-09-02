Всемирный день кокоса: 2 сентября - праздники, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День окончания Второй мировой войны (ООН), Всемирный день кокоса, сообщает УНИАН.

В Украине - День нотариата, в США - День каши гритс на завтрак, День корректировки календаря, День победы над Японией, День черничного эскимо на палочке, День десяти воплей бизона, в Танзании - День инженера, во Вьетнаме - День независимости, на Тибете - День демократии, в Испании - День автономного города Сеута.

Памятные даты 2 сентября, годовщины и события

В этот день в 1794 году началось строительство Одессы.

В 1889 году был открыт морской порт в Мариуполе.

В 1922 году на заводах Генри Форда появилось предупреждение - любого, от кого будет нести запахом пива, вина или более крепких напитков, ждет немедленное увольнение с работы.

В 1939 году, на следующий день после начала Второй мировой войны, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн по просьбе группы европейских эмигрантов-физиков, в числе которых были и Лео Сциллард, и Эдвард Теллер, подписал письмо на имя президента США Франклина Рузвельта, в котором содержалось предложение начать работы по созданию ядерного оружия. В послании физиков содержалась информация о том, что на базе специальной переработки урана можно получить новый источник энергии, который мог быть использованным для создания исключительно мощных бомб нового типа. Авторы письма, встревоженные наличием аналогичных проектов, разрабатывавшихся в только что развязавшей войну нацистской Германии, призвали американское правительство использовать весь научный и военно-промышленный потенциал США, чтобы опередить гитлеровцев в создании нового оружия колоссальной разрушительной силы. Письмо попало к Рузвельту 11 октября 1939 года.

Ответом стала его известная фраза: "Это требует действий!". В результате был создан "Урановый комитет" и выделено 6000 долларов на первые эксперименты. Практическая реализация проекта, получившего кодовое название "Манхэттенский", началась 6 декабря 1941 года, за день до нападения германского союзника Японии на Перл-Харбор и вступления США во Вторую мировую войну.

2 сентября 1945 года Актом капитуляции Японии, который был подписан на борту американского линкора "Миссури", закончилась Вторая мировая война. Она началась 1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу. Война охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океана - Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превысила 1,7 млрд человек.

В 1958 году впервые вышло в эфир телевидение Китая.

2 сентября 1969 года - один из "дней рождения" Интернета. В лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между соседними компьютерами.

В 1996 году в этот день в Украине была введена в обращение новая нацвалюта - гривня.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 сентября чтит память библейского пророка Самуила, или Шмуэля (то есть "услышанного Богом"). Он считался опекуном мужского пола. Дочери, жены, сестры ухаживали за своими мужчинами, дарили подарки, накрывали праздничный стол. Еще в этот день славяне просили у пророка Самуила хорошей погоды для осенних работ.

Что сегодня нельзя делать

Самойлов день является своего рода мужским праздником, так что нельзя мужчин заставлять тяжело работать.

Приметы на 2 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

много рябины - осенью будут часто идти дожди;

высоко плывут облака - к хорошей погоде, низко - к ненастью.

Именины 2 сентября

Именины у Самуила, Севира, Максима, Ивана, Александра, Владимира, Тимофея, Николая и Виктора.