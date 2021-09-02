Зеленский посетил Украинский дом в Вашингтоне и вручил награды

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский дом, который недавно открылся в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

Президент вручил награды представителям украинской общины США и поделился впечатлениями от переговоров, которые он провел в Вашингтоне.

«Главное, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, ее суверенитет и независимость» , - сказал он, обращаясь к украинской общине.

В среду Президент отбывает в Калифорнию, где он, по его словам, должен посетить Сан-Франциско и Лос-Анджелес, провести встречи с представителями «технологических, цифровых компаний».