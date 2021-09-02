Талибы запретили женщинам занимать должности министров

Представитель боевиков движения Талибан Шир Мохаммад Аббас Станекзай заявил, что женщинам не разрешат занимать посты в новом правительстве Афганистана, сообщает Новое время.

В то же время, представитель боевиков отметил, что женщины все же будут «играть определенную роль в правительстве», передает ВВС. Талибы решили, что женщинам разрешат работать, если они будут носить хиджаб и соблюдать законы.

Также сообщается, что в новом правительстве не будет представителей предыдущей власти и экс-президента Хамида Карзая, который находится за решеткой. Боевики Талибана сообщили, что через два дня возобновит работу аэропорт Кабула и все желающие, включая бывших чиновников, смогут покинуть Афганистан.