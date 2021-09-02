В США выбросили 15 млн доз COVID-вакцин

В США аптечные сети и местные власти с 1 марта этого года выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщает РБК-Украина.

Причинами отказа от использования этих доз могли стать трещина на ампуле, ошибка при разбавлении вакцины или неисправность холодильника для хранения препарата.

По данным телеканала NBC, в отчете аптечной компании Walgreens сообщается о 2,6 млн неиспользованных доз, CVS - о 2,3 млн, аптек корпорации Walmart - о 1,6 млн, компании Rite Aid - о 1,1 млн.

Также вакцины выбрасывали и министерства здравоохранения штатов, но в меньших объемах. NBC отмечает, что данные властей неполные, в них нет информации о некоторых штатах и учреждениях.

Автор: Артур Родивилов