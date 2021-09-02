В Копенгагене экс-преступников лишили "ночной жизни"

В Копенгагене запретили людям, осужденным ранее за насилие и применение оружия, появляться ночью в четырех пешеходных зонах в центре города, сообщает Корреспондент.

Как пишет The Local, это объясняется тем, что мера введена для безопасности граждан. Двухлетнее ограничение начнет действовать 14 сентября.

В частности, бывшим осужденным запрещается находиться на улицах Готерсгаде, Вестергаде, Вестерброгаде и районе Кодбиен с полуночи до пяти утра. Нельзя также посещать бары, клубы и другие увеселительные заведения.

"Принятый закон позволяет нам обмениваться с владельцами баров информацией о лицах, которым запрещена ночная жизнь" , - заявила глава городской полиции Анне Теннес.

За первое нарушение запрета людям с уголовным прошлым грозит штраф в 10 тысяч датских крон. При повторном - арест на 30 дней.