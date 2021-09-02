Курс валют НБУ на 2 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 2 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 1 сентября, повысился на 11 коп до 27.00 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 31.93 за 1 евро.
Рубль подорожал на 3 коп до 3.70 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 37.19 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 7 коп до 29.43 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 7.09 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.002900
|EUR
|Евро
|31.932300
|RUB
|Рубль
|0.369770
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.185700
|CHF
|Швейцарский франк
|29.434200
|PLN
|Польский злотый
|7.087400