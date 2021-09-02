Уволенным работникам предлагают платить 18 тыс. грн помощи

Сотрудникам обанкротившихся предприятий хотят выплачивать денежную компенсацию, если у тех остались долги по зарплате. С такой инициативой выступили в Минэкономики, сообщает UBR.

Такие работники смогут претендовать по меньшей мере на выплату средней зарплаты за три месяца, которую они получали до того момента, как предприятие возбудило дело о своем банкротстве, или как прекратило трудовой договор с сотрудником.

Для гарантий таких выплат государство создаст спецфонд. Одним из источников его формирования станет часть уплаты с ЕСВ. Вторым – поступления от штрафов за нарушения законодательства по ст. 265 Трудового кодекса: за выплату зарплат без ЕСВ, "в конвертах", наем без договора и пр.

В 2019-2020 гг. фактические поступления по этой статье составили 57,6 млн грн и 34,1 млн грн соответственно.

О размере части единого соцвзноса и о его теоретическом увеличении в документе пока речи не идет.

Как отметил источник в Верховной Раде, инициатива у министерства хорошая, поскольку сегодняшний механизм компенсаций нередко затягивается.

"В министерстве просто предлагают усовершенствовать систему выплат, поскольку сегодняшняя система не работает, когда говорят о распродаже "с молотка" активов обанкротившихся предприятий. Тем более, когда речь идет о случаях, когда продавать нечего" , – подчеркнул он.

Эксперт в области трудового права, к.ю.н., доцент Светлана Кожушко такую позицию разделяет.

"Если у работодателя нет возможности выплатить зарплату – его имущество будут продавать с аукциона. А если оно не имеет ценности и может продаваться годами? Хорошо, что компенсация людям определена в денежном эквиваленте, а не в "проводах и телефонах" , – говорит она.

Сегодня право на компенсацию имеют лишь те работники, требования которых вошли в реестр кредиторов, как того требует Кодекс по процедуре банкротства. Чиновники же поясняют, что простые работники оказываются в подобных ситуациях наименее защищенными.

Документ предусматривает и дополнительные расходы из госбюджета. Речь тут о расширении штата Гоструда на 250 человек под новые цели Кабмина.

На что рассчитывать

В документе Минэкономики говорится о компенсациях в случае банкротства работодателя только по новым долгам, заявленным в хозяйственных процессах по банкротству.

При этом максимальный размер компенсации не может превышать 12 минимальных зарплат по состоянию на 1 января соответствующего года.

Максимальная сумма компенсации не может также превышать и размера трех среднемесячных зарплат за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором возбуждено дело о банкротстве или прекращен трудовой договор в случае увольнения работника.

При расчете, конечно же, будут отталкиваться от "белых" зарплат. Сегодня "минималка", которую многие официально получают, составляет 6 тыс. грн. Таким образом, если в следующем году в отношении компании начнется процесс по банкротству, то рассчитывать можно будет максимум на 18 тыс. грн.

По данным Минэкономики, объем ежегодной потребности в поддержке системы гарантирования выплаты зарплатной задолженности предприятий-банкротов может составлять до 50 млн грн.

По данным Минюста общий объем обязательств, невыполненных работодателями, по которым была начата процедура банкротства, в 2019-2020 гг. составил 21,4 млн грн и 49,6 млн грн соответственно.

Эксперт по трудовому праву Татьяна Пашкина предположила, что эти самые 50 млн грн – ориентировочный объем всех новых долгов предприятий перед сотрудниками, накопленных как раз после запуска процедуры банкротства.

"Кто будет давать деньги? Предполагаю, что опять будут "трусить" Пенсионный фонд. Во-вторых, кто будет этими средствами опекаться? И какое будет территориальное распределение компенсации? Вопрос и в том, будут ли льготы для погашения задолженности? Будут ли в первую очередь платить деньги многодетным матерям?" – задается вопросам Пашкина.

Как можно получить компенсацию

Для получения компенсации работник должен будет обратиться в Гоструда в течение трех месяцев после включения заявки в реестр требований кредиторов к должнику. Порядок компенсации в случае неплатежеспособности работодателя будет устанавливать Кабмин.

Сумму компенсации в пределах определенных норм выплатит Гоструда. Светлана Кожушко уверена, что ждать такой компенсации придется "неизвестно сколько".

Пашкина же предполагает, что таких обращений по долгам будет мало. Главная причина – сложность законопроекта.

"Без юриста или юридического образования разобраться люди попросту не смогут. И даже не будут догадываться, что у них есть хоть какие-то возможности "восстановить зарплатную справедливость" , – считает эксперт.

Другие суммы денежных требований работника, превышающих определенный максимальный размер компенсации, будут удовлетворять в порядке очередности, предусмотренной Кодексом по процедурам банкротства.

"Хорошо, что с работодателя-банкрота пытаются "слупить" хоть какие-то деньги. Но если он не выплачивал зарплату годами, а человеку предлагают три месячные зарплаты с ограничением по "минималкам"… А другие остатки где искать? Где их достать?" – спрашивает Пашкина.

Вместе с тем, утверждает эксперт, вопрос таких компенсаций действительно назрел. Многие люди уже и надежды не имеют, что им что-то когда-то компенсируют, когда их предприятия находятся на стадии банкротства или обанкротились недавно.

Тем не менее, добавляет она, такие долги – один из главных факторов влияния на трудовую миграцию к соседям.