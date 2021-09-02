НАН прогнозирует постепенный рост эпидситуации в Украине

В Национальной академии наук Украины прогнозируют увеличение количества новых случаев коронавирусной болезни в течение суток в начале сентября, сообщает Деловая столица.

В первую неделю ожидается в среднем до 1742 случаев, на второй неделе — до 2300 случаев.

Сейчас темпы распространения заболевания, отмечают в НАН, подобны аналогичному периоду прошлого года — рост составляет примерно 22% за неделю. Среднее количество новых случаев увеличилось до 1490 человек в день (рост за две недели — на 49%), среднее количество летальных случаев — 41 в день за последнюю неделю (рост за две недели — на 67%).