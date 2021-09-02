Открытие спецсчетов под налоговую амнистию обойдется недешево

С 1 сентября в Украине стартовала кампания по добровольному декларированию "теневых" денег. Она продлится до сентября 2022-го и коснется всех желающих "отбелиться" перед государством по части легальности происхождении своих средств и имущества, сообщает UBR.

Для этого все желающие декларанты должны открыть в банке специальный счет и положить на него деньги, которые финучреждение проведет через финансовый мониторинг и тщательно отследит их происхождение.

Если после финмона выяснится, что деньги получены преступным путем, счета заблокируют. Тут возникает вопрос, почему, если речь идет об амнистии капитала, клиентам могут "заморозить" их кровные. Ведь амнистия предусматривает, что граждан "прощают".

Идея изменилась

В самом начале идея действительно была такой: покажи государству, сколько у тебя денег, после чего у него не будет к тебе претензий насчет их происхождения, например, при покупке дорогой недвижимости. Но со временем логика амнистии изменилась.

Критики амнистии обратили внимание, что ею сможет бесперебойно воспользоваться любой откровенный коррупционер. Свои баснословные богатства он то покажет, но ответственности за преступления не понесет. Поэтому и был предусмотрен банковский мониторинг.

После успешного завершения процедуры финмона человек сможет перечислить эти деньги себе на счет, снять их, закрыть спецсчет или переоформить его для собственных нужд.

Банки схватились за голову

Процедура амнистии предусматривает подачу деклараций физлицами и уплату единоразового сбора в размере от 2,5 до 9% с "отбеливаемых" сумм и ценностей, которые ранее не облагались налогами. Но вместе с тем клиенты должны будут уплатить еще и комиссию банку.

Кампания на бумаге стартовала, но во всех банках, с которыми связался UBR.ua, с размером этой комиссии еще даже не определились.Что известно точно – удовольствие обещает быть не из дешевых. Для проведения мониторинга банку надо прилично раскошелиться.

"Это – очень затратная процедура. Банку нужна куча людей, которые бы по реестрам проверяли клиентов, являются ли те "связанными лицами", замешаны ли они в каких-то схемах, отмывали ли деньги" , – говорят в одном из банков.

Если так, то опять же возникает вопрос: какой смысл человеку нести в банк средства на финмон и их декларировать, если придется платить, скажем, 10% от самой суммы (условно говоря, 5% сбора и 5% комиссии)?

"Все еще сырое. И банки не спешат рекламировать свои услуги по открытию таких спецсчетов. Есть много рисков насчет их репутации. НБУ определил процедуру открытия таких счетов, но это самое простое. А дальше что делать?" – вопрошают банкиры.

Финансисты обращают внимание, что добровольное декларирование будет касаться VIP-клиентов. Это – индивидуальное, а не массовое обслуживание. И его стоимость в каждом отдельном случае будет разной.

"Банки вряд ли заработают на этой процедуре. Это будет для них очень большим трудом. Правда, сейчас прогнозировать сложно, но для банков декларация станет направлением, благодаря которому они сохранят важного клиента" , – рассказали в одном из украинских банков.

Тут имеются в виду случаи, когда финучреждения получат лишний шанс не только сотрудничать, но и показать себя с хорошей стороны перед состоятельными клиентами. В любом случае учреждения сейчас столкнулись с затягиванием разъяснений со стороны чиновников. А это – одна из главных загвоздок.

"Декларационная кампания началась, но банки для установления комиссий за открытие специального счета должны еще получить разъяснения от Нацбанка и Министерства финансов", – уточняет управляющий партнер АО Suprema Lex Виктор Мороз.

Юрист подмечает, что поскольку банки не определились с размером комиссии, то вынуждены пока отказывать клиентам, желающим получить амнистию.

Не хотят связываться: могут забрать лицензию

При запуске кампании по амнистии капиталов банки подверглись дополнительному риску. Прежде всего это касается банков, которые обслуживают физлиц, а не иностранных учреждений, работающих преимущественно с бизнесом, обращает внимание финансист Василий Невмержицкий.

В крайних случаях, согласно новым требованиям законодательства, у банков вообще могут отобрать лицензию, хоть те и будут совершенно "здоровыми", соблюдая нормативы. Если бы не было обязательств по проверкам, то и о рисках говорить нечего.

"Банки и так контролируют, проверяют каждые платежи. А тут они вынуждены садить людей, которые больше ничем не будут заниматься. Должны быть серьезные базы и аналитики, чтобы банки не обвинили в том, что те что-то пропустили" , – подчеркнул эксперт.

Более того, ответственность повесили на банки, хоть в стране имеется уйма правоохранительных органов, которые могли бы превосходно справиться с поставленной задачей, жалуются участники рынка. А предусмотреть открытие счета можно было бы даже в Госказначействе.