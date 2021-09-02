Отдых в Албании: правила вьезда и пляжи в сентябре

В конце туристического сезона в Албании начались жесткие меры борьбы с пандемией. В связи с этим в стране изменились и правила въезда для туристов – с 6 сентября все путешественники должны будут предъявить сертификат о полной вакцинации, негативный тест (ПЦР или антиген) или справку о выздоровлении от COVID. Также в Албании вводится ночной комендантский час, сообщает РБК-Украина.

Страна в 2020 году входила в пятерку самых открытых для туризма стран мира на фоне пандемии. Для поездки в эту страну украинцам не нужно было делать даже тесты на COVID.

В сентябре 2021 года новые ограничения оказались вынужденными – за август количество инфицированных граждан выросло с десятков до более тысячи новых случаев в день.

Новые правила в Албании: что нужно для въезда

Уже с 1 сентября начинает действовать ночной комендантский час – с 23:00 до 06:00. Для поездок в это время необходимо будет получить разрешение через портал е-Albania. Не будут работать ночью также рестораны и кафе, но на службы доставки еды ограничение не распространяется.

unsplash.com/albert hyseni

Для всех путешествующих старше 6 лет, даже транзитом, с 6 сентября вступают в силу требования предъявлять на выбор:

- сертификат вакцинации;

- негативный результат ПЦР-теста за 72 часа;

- негативный результат теста на антиген за 48 часов.

Также можно показать справку о выздоровлении в течении последних 6 месяцев.

Новые правила въезда уравняют Албанию с соседними Черногорией и Хорватией, где действуют аналогичные условия для туристов.

Самые удачные пляжи для отдыха в сентябре

В бархатный уже нет жары и толп туристов, а погода очень приятная для купания, прогулок и экскурсий. Кроме того, цены на отдых традиционно снижаются к окончанию сезона.

Самые удачные пляжи страны для отдыха в сентябре, по версии сайта beach-weather.com: Джали рядом с Химарой, пляж Джипе (Гипе) в устье каньона, Дримадес (Дерми), Ксамиль и пляж Манго в Саранде. Все они отличаются также завораживающими видами вокруг и бирюзовым морем с белоснежным песком.

Автор: Ольга Маджумдар