Россияне разработали еще одну COVID-вакцину

В России тестируют новую вакцину от COVID-19, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Указано, что пока не выявлено каких-либо побочных эффектов, а при успешном исходе испытаний препарат будет зарегистрирован в будущем году, сообщает российское агентство Интерфакс﻿.

"Регистрация вакцины ожидается в будущем году" , – отметили специалисты ФМБА, которые работают на стенде агентства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

По их словам, "сейчас в клинических исследованиях принимает участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Пока никаких "побочек" не выявлено" , – заверили эксперты.

Вакцину разрабатывает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, подведомственный ФМБА.