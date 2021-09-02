Самые продаваемые франшизы 2021 года

Пандемия показала, что наиболее устойчивой к кризисам формой бизнеса является франшиза. В то время, как одиночные предприниматели закрывались, продавцы некоторых франшиз, напротив, открыли сотни новых точек и собирали тысячные очереди на "покупку" своих брендов, сообщает UBR.

Именно франчайзеры помогли своим партнерам не "загнуться".

Одной из таких франшиз, говорит исполнительный директор компании "Франч" Роман Кирилович, стала "Галя Балувана" – магазин домашних полуфабрикатов за стеклом (на виду у клиентов). С июля 2020 по июль 2021 г.г. они продали более 300 франшиз.

В этом же сегменте успеха достиг и "Мясо маркет", продав за прошедший год около 100 франшиз.

"Из тенденций– это конечно развитие всего, что связано с торговлей. Дорогущие рестораны по $200 тыс. теперь мало кому интересны. Люди хотят открывать маленькие точки", – заметил Кирилович.

"Арома Кава" также удерживает одну из лидирующих позиций: порядка 90 новых точек в Украине. Рестораны "Львівські круасани", Суши WOK, рестораны семьи Димы Борисова и "Перша пекарня твого міста" открыли более 25 франшиз за прошедший год, что позволяет им также удерживать лидирующие позиции.

Но самым громким анонсом на рынке франчайзинга Украины за всю его историю стала "Розетка".

"Ее уникальность в том, что это– огромный узнаваемый бренд, который стал продавать свою франшизу только на 16 году существования, когда уже вошел в топ-3 брендов Украины. Сейчас по ним мы имеем более 2 тыс. человек очереди– это те, кто оставил свои заявки" ,– рассказал директор "Франч".

Суммарная сумма инвестиций по "Розетке" может составить 150 млрд грн при одиночных инвестициях от 650 тыс. грн. При том, что никакой рекламы бренд не делал, заявки поступают "органически", уточняет Кирилович.

Однако открыть одновременно все 2 тыс. новых точек для бренда – невозможно физически. Тем более, у "Розетки" есть и свои требования.

"Ждать решения придется по несколько месяцев. При этом вам могут и отказать: можете не подойти вы или локация: у "Розетки" свои критерии. Не каждому они готовы доверить свой бренд. Немаловажную роль играет и источник происхождения капитала: если деньги свои, а не кредитные, шансы увеличиваются", – делится Кирилович.

В то же время, интерес к данной франшизе вызвал и ее срок окупаемости: в среднем он составляет 1,5 года, что является оптимальным вариантом для украинских покупателей франшиз, для которых данный бизнес часто становится первым и основным.